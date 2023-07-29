وزير الاقتصاد: 1% فقط من صغار الفلاحين استفادوا من التمويلات البنكية

أفاد وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، في توضيحات قدمها حول تساؤلات النواب اليوم السبت 29 جويلية 2023 خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون الموافقة على اتفاق قرض مع البنك الافريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع « دعم التطوير المندمج والمستدام لمنظومة الحبوب »، أن وزارة الفلاحة بصدد وضع خطة استراتيجية 2023 – 2025 لرفع نسبة النمو السنوي للقطاع الفلاحي الى حدود 5ر2 بالمائة، مقابل 9ر1 بالمائة في المخطط السابق، والترفيع في نسبة تغطية الواردات الى 82 بالمائة، مقابل نسبة 79 بالمائة حاليا.

وذكّر سعيد ان قطاع الفلاحة يساهم بنسبة 2ر10 بالمائة من الناتج المحلي و12 بالمائة من اجمالي الصادرات ويوفر 14 بالمائة من فرض التشغيل.

وتهدف وزارة الفلاحة خلال موسم 2024، الى زراعة 5ر1 مليون هكتار من الحبوب لسنة 2024 والتوسع في مساحات القمح الصلب إضافة الى توفير 700 ألف قنطار من البذور المراقبة وإنتاج حوالي 30 مليون قنطار من الحبوب وتجميع 12 مليون قنطار من القمح الصلب.

ولفت سعيّد الى قيام الحكومة، في الفترة الحالية، بجرد كامل لكل أصول الدولة وخاصة منها الأراضي الدولية قصد تحسين استغلالها في حيز زمني وجيز، مشيرا الى تعاون وزارتي الفلاحة واملاك الدولة لتسريع انهاء عملية الجرد ومراقبة أداء الفلاحين المستغلين لعدد من الأراضي على وجه الكراء.

وأكد السعي لتوسيع قاعدة التمويل البنكي الموجهة للفلاحين ومظلة التأمين لتشمل الجفاف والآفات وتأثيرات التغيرات المناخية قصد مزيد تحفيز البنوك على تمويل القطاع الفلاحي خاصة أن صغار الفلاحين لم يستفيدوا سوى بنسبة 1 بالمائة من التمويلات البنكية سنة 2021، وفق دراسة قام بها البنك الافريقي للتنمية شملت منظومة الحبوب.

وشدد سعيد على التوجه نحو تعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والشركات الأهلية لتسهيل الولوج الى التمويلات من خلال توفير الإحاطة اللازمة لهذه المجموعات لتقليص مخاطر المشاريع وتحسين نجاح المشاريع واستغلال الإمكانيات التنافسية والثروات التي تزخر بها مختلف الجهات.

وأكد ان الحكومة رصدت استثمارات بقيمة 1320 مليون دينار لدعم تعبئة الموائد المائية السطحية وبلوغ نسبة تعبئة 95 بالمائة سنة 2025، مقابل 92 بالمائة سنة 2020.

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