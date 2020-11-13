وزير البيئة يُقدّم لرئيس الجمهورية تقريرا حول قضية توريد النفايات المنزلية

استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد بعد ظهر اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2020، بقصر قرطاج وزير البيئة والشؤون المحلية مصطفى العروي.

وتم التطرق خلال اللقاء إلى الوضع البيئي بالبلاد عموما، وخاصة قضية توريد النفايات المنزلية. وقدم مصطفى العروي لرئيس الجمهورية التقرير الذي أنجزته الوزارة في الأيام الماضية والذي تمت إحالته على القضاء، كما تم فتح تحقيق إداري لتحديد المسؤوليات وتحميلها لأصحابها.

كما تم التطرق إلى مجهودات الوزارة لإعادة ترحيل هذه النفايات إلى البلد الأصلي وطبقا للاتفاقيات الدولية الجاري بها العمل، فضلا عن التطرق أيضا إلى الشأن المحلي وتقدم مسار اللامركزية.

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