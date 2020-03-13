وزير التجارة: اللهفة على اقتناء المواد الاستهلاكية وتخزينها لا مبرر لها

أكد وزير التجارة في ندوة صحفية اليوم الجمعة، أن كل المخزونات والمواد الاستهلاكية متوفرة بالقدر الكافي وأن اللهفة على اقتناء المواد و تخزينها لا مبرر لها .

وأشار الوزير إلى أن الحكومة اتخذت كل الاجراءات والاحتياطات الضرورية لضمان انتظامية تزويد السوق على مدى طويل، معولة على منظومة انتاجنا الوطني لتوفير كامل احتياجاتنا من الخضر و الغلال.

وقال الوزير إن المخزونات الاستراتبجية متوفرة لدى مؤسسات القطاع العام، المواد الاستهلاكية الغذائية اليومية والمستلزمات الطبية وشبه الطبية التي شهدت اضطرابات في التزويد وضغوطات في الأسعار على لائحة أولويات العمل الرقابي.

وأشار الوزير إلى أنه تم تحرير أكثر من 700 مخالفة اقتصادية بسبب زيادات سعرية عشوائية و عامل اللهفة يغذي الممارسات المخلة بمبادئ الاتجار.

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