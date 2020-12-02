وزير التجارة: انطلقنا في تشخيص منظومة مسالك التوزيع لتقليص المتدخلين

اخر تحديث : 02/12/2020
من قبل | نشرت في : الإقتصاد,تونس

وزير التجارة

أكد وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد في كلمة له بمجلس نواب الشعب مساء اليوم الأربعاء، خلال جلسة خُصصت للنظر في مشروع ميزانية وزارته، أن الوزارة انطلقت في تشخيص منظومة مسالك التوزيع لتقليص المتدخلين بهدف التحكم في الأسعار.
وأشار الوزير إلى أن هناك توجه نحو الرقمنة كأحد وسائل تعديل منظومة الدعم، مبينا بأن الغاية من الدعم توجيهه لمستحقيه لذلك انطلقت الوزارة في بعض الإجراءات من بينها إصدار قرار بتنظيم بيع وعرض مادة الخبز كعملية إصلاحية.
وشدد الوزير على أن منظومة الدعم تتجاوز وزارة التجارة وتثقل كاهل المالية العمومية.

وقال الوزير إنّ الوزارة تقوم بدراسة للانطلاق في تدعيم أسلوب التجارة الالكترونية الذي عرف توسعا كبيرا في ظل الإجراءات الإستثنائية التي فرضها انتشار أزمة كوفيد-19.


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