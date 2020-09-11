وزير التربية: اعتماد نظام الدراسة يوما بيوم عبر التناوب بين الأفواج دون حذف أي مادة

أعلن وزير التربية فتحي السلاوتي في نقطة إعلامية عقدها اليوم الجمعة، أنه تقرر بالنسبة للسنة الدراسية الجديدة اعتماد نظام الدراسة يوما بيوم عبر التناوب بين الأفواج إضافة إلى التخفيف من بعض المحاور والدروس دون حذف أي مادة تعليمية، على أن يقع إعلام التلاميذ بالأفواج المعنيين بها في اليوم الأول من الدراسة.

وأوضح الوزير بأنه تقرر قسمة الفصل إلى فوجين ضمانا للتباعد الجسدي واعتماد نظام الدراسة يوما بيوم مع اعتبار الأسبوعين وحدة زمنية للتعلم عوضا عن الأسبوع، مؤكدا أنه لن يتم حذف أية مادة مقابل التخفيف من بعض المحاور والدروس، الذي تشتغل عليه حاليا لجان فنية بالوزارة.

وبخصوص البرنامج الدراسي، قال الوزير إنه سيقع تخصيص فترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع لتدارك ما لم ينجز خلال السنة الدراسية الفارطة بسبب أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن ذلك يخصّ كافة المستويات من التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وأكد الوزير بأن العودة المدرسية ستكون رسميا للتلاميذ يوم 15 سبتمبر وللمربين يوم 14 من الشهر نفسه وتنتهي السنة الدراسية يوم 30 جوان 2021.

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