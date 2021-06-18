وزير التربية: اكتشفنا شبكة غش في البكالوريا تستعمل الـnanotechnologies

أعلن وزير التربية فتحي السلاوتي في تصريح صحفي أدلى به خلال زيارته مركز الاختبار بمركز الحجر الصحي بالمهدية اليوم الجمعة، أنه تم يوم أمس الخميس تسجيل 196 حالة غش في البكالوريا تنضاف إلى 79 حالة غش تم رصدها يوم الأربعاء، مشيرا إلى أنه تم الشروع في تقديم قضايا في حقهم.

وقال السلاوتي إن الوزارة بصدد الكشف عن شبكات كاملة تنشط بين الجهات من خلال التعامل مع وزارة الداخلية ووزارة العدل في مسعى للتخفيف من هذه الظاهرة التي أصبحت تُمثل خطرا ينخر المنظومة التربوية في تونس، وفق تعبيره.

وأعلن الوزير اكتشاف شبكة غش في البكالوريا يوم أمس تستعمل في الـ les nanotechnologies.

وشدد الوزير على أنه لا بد من وضع استراتيجية كاملة للحد من الظاهرة، مؤكدا في الآن ذاته استحالة القضاء عليها تماما.

كما قال الوزير إنه سيتم تقييم مردودية مراكز الإمتحان بمدى نجاحهم في الكشف على حالات غش.

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