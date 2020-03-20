وزير التربية: السنة البيضاء غير مطروحة ومستعدون لكل التحديات

اخر تحديث : 20/03/2020

محمد الحامدي

أكد وزير التربية محمد الحامدي في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء اليوم الجمعة، أن السنة البيضاء غير مطروحة ولا خطر على السنة الدراسية، مشددا على استعداد الوزارة لكل التحديات.
وأشار الوزير إلى أن السنة الدراسية ليست فقط دراسات بل مكتسبات، مشيرا إلى أن الوزارة تحرص على الحفاظ على مصداقية الشهادة الوطنية ومعايير تكافؤ الفرص.
وبين الوزير بـأن الوزارة تدرس انطلاق دروس عن بعد في الفضاء الافتراضي، أو بث دروس على القناة الوطنية الثانية.

وقال الوزير إن سلامة التلاميذ والأسرة التربوية هي المعيار لأي قرار تتخذه الوزارة.
وشدد الويزر على أن هذه الجائحة كشفت وهن المنظومة التربوية، معتبرا ذلك فرصة لتدشين القطاع الرقمي في التعليم .


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