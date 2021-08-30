وزير التربية: العدد المتبقي من غير الملقحين سيتم تطعيمهم في المدارس

دعا وزير التربية فتحي السلاوتي في حوار له على الإذاعة الوطنية اليوم الاثنين، الإطار التربوي والتلاميذ الى التوجه الى مراكز التلقيح لضمان عودة مدرسية ناجحة، مشيرا إلى أن العدد المتبقي من غير الملقحين سيتم تطعيمهم في المدارس.

وبين السلاوتي بأن الكراس المدعم سيحافظ على السعر نفسه، مشيرا إلى أن المركز الوطني البيداغوجي يعاني من اختلال في التوازنات المالية .

كما أكد وزير التربية أن هناك مطالب مشروعة للمعلمين، داعيا إياهم الى تأجيل مطالبهم وتغليب مصلحة التلميذ الذي يعاني نقصا بيداغوجيا وتحصيلا علميا .

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