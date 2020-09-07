وزير التربية: العودة المدرسية ستأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مدرسة

أشرف رئيس الحكومة مساء اليوم الإثنين 07 سبتمبر 2020 بقصر الحكومة بالقصبة على جلسة عمل وزارية خُصّصت للنظر في آخر الاستعدادات للعودة المدرسية في ظل تطور الحالة الوبائية لفيروس كوفيد 19ببلادنا.

وأفاد وزير التربية فتحي سلاّوتي عقب أشغال الجلسة بأن العودة المدرسية ستكون بصفة تدريجية ومرنة إبتداء من يوم الثلاثاء 15 سبتمبر مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل مدرسة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية من وزارات ولجان و مندوبين جهويين ونقابات ممثلة للقطاع في اشارة واضحة بأن الشأن التربوي يهم مختلف الشرائح دون استثناء وأن الهدف الرئيسي هو إنجاح العودة المدرسية رغم خصوصيتها هذه السنة.

كلمات البحث :العودة المدرسية;وزير التربية