وزير التربية: سنصل إلى اتّفاق مع النقابات ولا خوف على السنة الدراسيّة

أكد وزير التربية محمد علي البوغديري في تصريح صحفي عقب زيارته اليوم الاثنين 27 فيفري 2023 للمدرسة الابتدائيّة روّاد 1 بولاية أريانة، تواصل المفاوضات مع الطرف النقابي بخصوص مطالب الأسرة التربوية وعدم وجود إنسداد في أفق الحوار بين الطرفين .

وقال الوزير: « سنصل بالضرورة إلى اتفاق ولا نؤمن بالفشل في التفاوض.

وشدد البوغديري على مشروعية مطالب الأسرة التربوية مشيرا إلى أن تجاوز الوضع الذي تمر به البلاد حاليا سيمكن من إيجاد حلول في أقرب الآجال وتجاوز كل الإشكاليات بما يمكن من المحافظة على مصالح التلاميذ والمدرسين وتجاوز حالة الارتباك التي يمر بها الأولياء.

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