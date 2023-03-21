وزير التربية: سنعمل على تجهيز كل المدارس وربطها بالانترنات

أكد وزير التربية محمد علي البوغديري اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023، بمناسبة زيارة العمل التي يؤدّيها الى ولاية باجة، أنه سيتم العمل على تجهيز كل المدارس وربطها بالانترنات ودعمها بالتدفق العالي للأنترنت حتى يتمكن التلاميذ من متابعة كل الأنشطة وكل الدروس وكل البحوث التي يمكن متابعتها في كل المدارس وفي أقرب الآجال.

وقال البوغديري إن الرئيس سوف يُعلن في أقرب الآجال عن بعث المجلس الأعلى للتربية والتعليم في تونس من أجل إصلاح تربوي والاهتمام بالبنية التحتية بالتقاييم وبالزمن المدرسي.

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