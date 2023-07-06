وزير التربية: سيتم اعفاء كل مدير يتأخّر في المصادقة على أعداد التلاميذ وامتنع عن تنزيلها

أعلن وزير التربية محمد علي البوغديري في تصريح للقناة الوطنية مساء أمس الأربعاء، اعفاء كل مدير يتأخر في المصادقة على أعداد التلاميذ وامتنع عن تنزيلها بالإضافة الى دعوتهم الى مجالس التأديب، ملوحا بإمكانية انهاء العلاقة الشغلية أصلا.

وقال الوزير إن المنصة ستبقى مفتوحة لبضعة ايام لتفادي اقتطاع الاجور وتطبيق الاجراءات التي ذكرها، مضيفا: « نحن ذاهبون الى تطبيق ما لا نريده ».

واعتبر الوزير أن هذه الاجراءات ستشمل عشرات المديرين الذين تعنتوا.. ورفضوا المصادقة على النتائج التي قام بتنزيلها المعلمون، مؤكدا أنه سيتم ايقاف اجر كل من يرفض تنزيل الاعداد وتقديمها.

وشدد وزير التربية على أن من أخطا سوف يتحمّل كل مسؤوليته، نافيا إمكانية اللجوء الى النجاح الآلي أو إلى السنة البيضاء بالمدارس.

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