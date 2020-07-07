وزير التربية: سيتم تمكين التلاميذ الصادرة في حقهم أحكام من اجتياز امتحان الباكالوريا

اخر تحديث : 07/07/2020

ندوة وزارة التربية

أعلن وزير التربية محمد الحامدي في نقطة إعلامية للوزارة اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تمكين كل التلاميذ الذين منعوا من إجراء البكالوريا بسبب الغش من اجتياز المناظرة التي تنطلق غدًا الأربعاء 8 جويلية 2020.
وقال الوزير إنه سيتم تجهيز الاستدعاءات الخاصة بهؤلاء التلاميذ ليجتازوا غدًا المناظرة.
وأكد الحامدي أن الوزارة ستواصل المسار القضائي لتتبع كل يثبت قيامه بالغش أو التحيا أو التلاعب في البكالوريا ، مشيرا إلى أن الوزارة تريد المحافظة على مصداقية الإمتحانات وتربية الناشئة على ثقافة الجدارة و الإستحقاق.

ودعا الحامدي كل الأطراف المتداخلة وخاصة المجتمع المدني و الأسرة التربوية للتجند لإنجاح هذا الإستحقاق.


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