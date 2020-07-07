وزير التربية: سيتم تمكين التلاميذ الصادرة في حقهم أحكام من اجتياز امتحان الباكالوريا

أعلن وزير التربية محمد الحامدي في نقطة إعلامية للوزارة اليوم الثلاثاء، أنه سيتم تمكين كل التلاميذ الذين منعوا من إجراء البكالوريا بسبب الغش من اجتياز المناظرة التي تنطلق غدًا الأربعاء 8 جويلية 2020.

وقال الوزير إنه سيتم تجهيز الاستدعاءات الخاصة بهؤلاء التلاميذ ليجتازوا غدًا المناظرة.

وأكد الحامدي أن الوزارة ستواصل المسار القضائي لتتبع كل يثبت قيامه بالغش أو التحيا أو التلاعب في البكالوريا ، مشيرا إلى أن الوزارة تريد المحافظة على مصداقية الإمتحانات وتربية الناشئة على ثقافة الجدارة و الإستحقاق.

ودعا الحامدي كل الأطراف المتداخلة وخاصة المجتمع المدني و الأسرة التربوية للتجند لإنجاح هذا الإستحقاق.

كلمات البحث :أحكام;الباكالوريا;تلاميذ;وزير التربية