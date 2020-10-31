وزير التربية: تسجيل عاشر حالة وفاة بكورونا في الوسط التربوي

أعلن وزير التربية فتحي السلاوتي في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء اليوم السبت 31 أكتوبر 2020، عن تسجيل عاشر حالة وفاة لمربّية وهي متفقّدة التربية سهام خرّاط.

وأشار الوزير إلى أن مجموع الإصابات بكورونا في الوسط التربوي بلغت 1841 اصابة منذ العودة المدرسية وتمثل نحو 0.07 % من اجمالي الاصابات المسجلة في تونس.

كما وصف وزير التربية نسق التدريس في المؤسسات التربوية بالمرضي، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على بعث قنوات تلفزية تربوية لما لها من فائدة في تجاوز النقائص المسجلة في عملية التدريس باعتماد نظام الأفواج.

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