وزير التربية: تسجيل عاشر حالة وفاة بكورونا في الوسط التربوي

اخر تحديث : 31/10/2020

وزير التربية

أعلن وزير التربية فتحي السلاوتي في تصريح للقناة الوطنية الأولى مساء اليوم السبت 31 أكتوبر 2020، عن تسجيل عاشر حالة وفاة لمربّية وهي متفقّدة التربية سهام خرّاط.
وأشار الوزير إلى أن مجموع الإصابات بكورونا في الوسط التربوي بلغت 1841 اصابة منذ العودة المدرسية وتمثل نحو 0.07 % من اجمالي الاصابات المسجلة في تونس.

كما وصف وزير التربية نسق التدريس في المؤسسات التربوية بالمرضي، مشيرا إلى أن الوزارة تشتغل على بعث قنوات تلفزية تربوية لما لها من فائدة في تجاوز النقائص المسجلة في عملية التدريس باعتماد نظام الأفواج.


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