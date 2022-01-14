وزير التربية: غلق 266 قسما و63 مؤسسة تربوية انتشرت فيها كورونا

أعلن وزير التربية فتحي السلاوتي في حوار على إذاعة شمس أف أم صباح اليوم الجمعة 14 جانفي 2022، غلق 266 قسما من ضمن 78 ألف قســم و 63 مؤسسة تربوية من ضمن 6130 مؤسسة جراء الانتشار السريع والمتصاعد للإصابات بفيروس كورونا في صفوف التلاميذ في المدارس والمعاهد الثانوية .
ودعا الوزير الاطار التربوي لاستكمال عمليات التلقيح ضد فيروس كورونا، مشددا على أنه سيتم منع كل مدرس لم يتلقى التطعيم من دخول المؤسسات التربوية .
واوضح السلاوتي بأنه قد تم فعلا تطبيق القانون في احدى المدارس ضد عدد من المربيات وذلك عبر ايقافهن عن العمل ومن ثمة تعويضهن .
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