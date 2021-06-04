وزير التربية: قررنا تتبع المترشحين الفرديين للبكالوريا في حالة الغش عدليا

أعلن وزير التربية فتحي السلاوتي خلال حضوره في قناة التاسعة مساء اليوم الجمعة، أنه تقرر تتبع المترشحين الفرديين للبكالوريا في حالة الغش عدلبا، وعددهم اليوم 11500 مترشحا، باعتبار وأنه تم التفطن إلى حالات شراء لهم للدخول للقسم ومساعدة التلاميذ على الغش، مشيرا إلى وجود شبكة كاملة حول المعاهد التي تقوم بذلك.

وقال السلاوي إنه سيتم توزيع تلاميذ البكالوريا بين 12 أو 15 تلميذا في المعدل في القسم بهدف احترام التباعد الجسدي للحد من عدوى كورونا من جهة والحد من ظاهرة الغش بمختلف أنواعه من جهة أخرى.

وبين الوزير بأن الوزارة عدلت في العقوبات المسلطة على من يقوم بالغش في البكالوريا، ليكون عامين بالنسبة لمحاولة الغش و3 سنوات للغش و5 سنوات للغش مع العنف المادي أو اللفظي.

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