وزير التربية: لا مُبرر لإغلاق المؤسسات التربوية وقرار تعليق الدروس لا يُتّخذ بصفة أحادية

أكد وزير التربية فتحي السلاوتي في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء، أنه لم يقع تأجيل العودة المدرسية في أي ولاية من الولايات « وحتى في صفاقس » ، معتبرا أنّه لا وجود لأيّ مبرر لاتخاذ خطوة مماثلة حاليا.

وشدد سلاوتي على ضرورة استمرارية المرفق التربوي، معتبرا خطر الجهل أكبر من كورونا.

وقال الوزير إن قرار تعليق الدروس وإغلاق المدارس وتأجيل العودة المدرسية لا يُتّخذ بصفة أحادية وليس بيد أي طرف بمفرده، في تلميح ضمني لقرار الطرف النقابي حول تعليق الدروس بالاعداديات والمعاهد الثانوية بولاية صفاقس أمس ولمدة أسبوع.

وأضاف الوزير بأن معدل الاصابات بكورونا بالمؤسسات التربوية اقل بكثير من المسجل على المستوى الوطني.

كلمات البحث :المؤسسات التربوية;دروس;وزير التربية