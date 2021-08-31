وزير التربية: لا وجود لإشكال على مستوى التزوّد بالكتب المدرسية

أكد وزير التربية فتحي السلاوتي خلال زيارته لمستودعات المركز الوطني البيداغوجي لمتابعة توزيع الكتاب المدرسي اليوم الثلاثاء 31 أوت 2021، عدم وجود إشكال على مستوى التزوّد بالكتب المدرسية بالنسبة للكتبيين، مشيرا إلى حدوث إشكالات في التّزود بالورق المدعم للكتاب وتم تجاوزها.

وكشف السلاوتي أنه سيتم خلال السنة الدراسية الحالية إصدار 11.5 مليون نسخة كتاب مدرسي مدعم من السنة الأولى إلى سنة البكالوريا.

وبين الوزير بأنه تقرر إدخال تعديل بسيط في سعر الكتاب المدرسي بنسبة زيادة جملية قُدرت بـ8.34 بالمائة بهدف تحقيق توازن مالي للمركز الوطني البيداغوجي.

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