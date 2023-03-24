وزير التربية: لقاء وزاري اليوم لاتخاذ كل الاجراءات لإيقاف «مهزلة» الفلوجة

أكد وزير التربية محمد علي البوغديري اليوم الجمعة 23 مارس 2023، أن الأسرة التربوية و جميع التونسيين والتلاميذ، تفاجؤوا بمحتوى مسلسل « الفلوجة » الذي عرض أمس على قناة الحوار التونسي.

كما بين وزير التربية، في تصريح اعلامي أن هذا العمل الرمضاني « المهزلة » ، أساء الى عموم المربين، والى المعهد التونسي كما ضرب صورة عملة التربية والقييمين، كما أنه لا يعكس الصورة الحقيقية للتلميذ التونسي.

واعتبر البوغديري أن ما عُرض أمس، يتنافى والاخلاق العائلية ولا علاقة له بشهر رمضان المعظم، ولايعكس ما تقوم به الاسرة التربوية من عمل جاد وجبار من أجل انقاذ المتعلمين والارتقاء بمستواهم الفكري والمعرفي.

وأشار البوغديري إلى وجود لقاء على مستوى وزاري اليوم لاتخاذ كل الاجراءات من اجل ايقاف المهزلة التي أساءت الى التعليم التونسي في الوقت الذي تتجه فيه الحكومة لاعلان المجلس الأعلى للتربية، من اجل الاقلاع بالمستوى التربوي.

وكان المحاميان صابر بن عمار وحسن عز الدين دياب قد قررا تقديم دعوى استعجالية أمام أنظار المحكمة الاستعجالية بتونس اليوم الجمعة، للمطالبة بإيقاف بث مسلسل « فلوجة » على قناة الحوار التونسي.

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