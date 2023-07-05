وزير التربية: لن نعتمد الارتقاء الآلي و 70% من المعلمين قاموا بتنزيل الأعداد

أكّد وزير التربية محمد علي البوغديري في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الأربعاء 05 جويلية 2023، أنه لن يقع اعتماد الارتقاء الآلي للتلاميذ جراء تواصل حجب الأعداد.

وقال الوزير إنّ « الوزارة ستتحرّك اليوم لردع المُتجاوزين والمُغامرين والمُستخفين بالدولة »، مبرزا بأن الدولة تقوم بكل واجباتها والتزاماتها الدولية وتصرف أجور كل الموظفين ولكن لا يمكن أن تذهب بعيدا في مطالب لا يمكن الاستجابة لها، حسب قوله.

كما أعلن الوزير أن 70% من المعلمين قاموا بتنزيل الأعداد على منصات الوزارة، معتبرا أن ما يقع لأكثر من مليون و300 ألف تلميذ لا يمكن أن يتصوره أحد حيث أنهم لم يتحصلوا على معدلاتهم رغم أنهم غادروا مقاعد الدراسة، مضيفا بقوله: « لن نركن للراحة ولن يستقر لنا بال حتى نقوم بتمكين كل التلاميذ من بطاقات أعدادهم ».

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