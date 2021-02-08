وزير التربية: نحن بصدد إعداد برنامج لتدفئة المبيتات المدرسية باستعمال الطاقة الشمسية

أعلن وزير التربية فتحي السلاوتي خلال جلسة الإستماع له بمجلس نواب الشعب اليوم الاثنين، أن الوزارة بصدد الاعداد لبرنامج يهدف إلى تدفئة جميع المبيتات المدرسية باستعمال الطاقة الشمسية باعتبار قساوة الظروف التي يعيشها التلاميذ.

وأشار وزير التربية إلى أن الجائحة عطلت نسق انجاز عديد المشاريع المرصودة لفائدة الولايات الداخلية.

وكشف السلاوتي بأن البنية التحتية في عديد الولايات هي أحد الأسباب التي أدت إلى تردي وضعية العملية التربوية خصوصا في المناطق الريفية.

واعتبر الوزير بأن الوضعية تتطلب تظافر جميع الجهود لتخطي الوضعية الصعبة التي تعيشها المؤسسات التربوية.

من جهة أخرى، أكد وزير التربية أن نسب الإنقطاع المبكر عن الدراسة في ارتفاع والوضعية مخيفة وينبغي أن تتكاتف جميع الجهود لدراسة هذه الظاهرة والتصدي لها.

وأشار الوزير إلى وجود مقاربتين للتعامل مع ظاهرة الانقطاع المبكر عن الدراسة الأولى تُعنى بالمهددين بمغادرة مقاعد الدراسة والثانية فيما يتعلق بمن انقطعوا فعليا عن الدراسة لإعادة ادماجهم في التكوين المهني.

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