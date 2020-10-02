وزير التربية: هناك 461 مؤسسة تربوية ليس فيها أي عامل



أعلن وزير التربية في رده على تساؤلات نواب مجلس الشعب بالبرلمان مساء اليوم الجمعة، أن 461 مؤسسة تربوية لا يتوفر فيها الماء الصالح للشراب.

وقال الوزير إن هناك 461 مؤسسة تربوية ليس فيها أي عامل ما اضطر المدرسين إلى التنظيف بمفردهم، مشيرا إلى أن هناك إمكانية انتداب عبر التعاقد مع 500 عامل .

وأشار الوزير إلى أن لجانا تعمل صلب وزارة التربية للتخفيف من البرامج باحترام المضمون التعليمي بعدم حذف أو إضافة أي مادة دراسية والمحافظة على هيكل التعلمات وعدم المساس بالتكوين الأساسي للتلميذ والمحافظة قدر الإمكان على مصداقية الشهادات الوطنية مع الاستئناس بما وقع التعامل به في مختلف بلدان العالم بحكم وأن جائحة الكورونا كانت عامة على أن تكون البرامج المخففة بين أيدي المدرسين قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأكد الوزير أن الوزارة لن تتوانى في إغلاق أي مدرسة أو أي قسم إذا اقتضى الأمر ذلك، مشددا على أن الوزارة هي الوحيدة المخولة لذلك .

كلمات البحث :عامل;مؤسسة تربوية;وزير التربية