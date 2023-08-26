وزير التربية يتفقّد عملية طباعة الكتاب المدرسي وتوزيعه

أدّى وزير التربية محمد علي البوغديري يوم الأربعاء 23 أوت 2023، زيارة إلى المركز الوطني البيداغوجي حيث تابع رفقة الرّئيس المُدير العام للمؤسسة محمّد العدّالي سير العمل وعاين جودة الكتاب المدرسي المطبوع من حيث الإخراج و نوعية الورق.

كما اطّلع على مدى تقدّم عملية الطّباعة والتّوزيع .

وقد ثمّن وزير التربية مجهود كل العاملين والإطارات، مُشدّدا على أن يتواصل نسق الطباعة والتوزيع بالجدّيّة والنجاعة المطلوبين ضمانا لعودة مدرسية ناجحة.

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