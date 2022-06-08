وزير التربية يدعو التلاميذ للابتعاد عن الغش والأولياء للتقليص من الضغط على أبنائهم

أكد وزير التربية فتحي السلاوتي في تصريح صحفي أدلى به بالمعهد الثانوي ابن سينا بالفحص من ولاية زغوان بمناسبة انطلاق الإختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لبكالوريا جوان 2022، أن الوزارة جاهزة منذ مدة للامتحانات الوطنية.

ودعا السلاوتي الأولياء للتقليص من الضغط على أبنائهم لتركهم يشعرون بالسكينة والهدوء وتعزيز ثقتهم في أنفسهم.

كما وجه الوزير دعوة إلى جميع التلاميذ للابتعاد عن الغش والتركيز قدر الإمكان في الاختبارات.

كما ذكر السلاوتي أن 69 ألف تلميذ انقطعوا على الدراسة خلال السنة الفارطة، مؤكدا أنه سيتم تعميم مدرسة الفرصة الثانية قريبا كي يتدارك من انقطع عن الدراسة.

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