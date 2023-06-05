وزير التربية يدعو المعلمين الى تنزيل أعداد التلاميذ في المدارس الابتدائية

انتظمت صباح اليوم الإثنين 05 جوان 2023، بمقر وزارة التّربية الندوة الصّحفيّة الخاصّة بالامتحانات الوطنيّة دورة 2022\2023، وذلك تحت إشراف وزير التربية محمد علي البوغديري وبحضور رئيس الدّيوان شكري التيساوي والكاتب العام الهادي الحمداوي و محمد الميلي المدير العام للامتحانات وإطارات وزارة التربية .

كما دعا وزير التربية كل المعلمين إلى تنزيل اعداد الامتحانات الخاصة بالتعليم الابتدائي، مبرزا بأن عددا هاما من المعلمين قد بادروا بتنزيل الأعداد.

وبخصوص ملف الاختبارات الوطنيّة، أكّد وزير التربية متابعة رئيس الجمهورية اليوميّة للشأن التربوي وحرص الحكومة على إنجاز مختلف الامتحانات الوطنية ومنها البكالوريا بانضباط وحوكمة تضمن نجاعة التنظيم لمختلف الاختبارات (إعدادا وتجميعا وإصلاحا) في الظروف الجيدة المُثلى.

وفي ذات السّياق، بين أنّ من رهانات وزارة التربية التصدّي الحازم والقانوني لكلّ محاولات الغش التي تهدّد مبدأ تكافؤ الفرص ونزاهة الامتحانات و قدّم الوزير جملة من الإحصائيات والمؤشرات وفكرة عن مُستجدّات الامتحانات دورة جوان 2023 وكافة العمليات المرتبطة بالتنظيم في مختلف المستويات اللوجستي والمادي والإداري والبيداغوجي والأمني عرضها مُفصّلة مدير عام الامتحانات السيد محمد الميلي ضمن مُداخلته وذلك لتأمين الامتحانات في أفضل الظروف مع تحصينها من كلّ ما يمكن أن يخلّ بسيرها العادي.

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