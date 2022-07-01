وزير التربية يستقبل عددا من الناجحين في الباكالوريا‎

اخر تحديث : 01/07/2022
من قبل | نشرت في : السياسة,تونس

وزير التربية يستقبل عددا من الناجحين في الباكالوريا‎

استقبل وزير التربية السيّد فتحي السلاوتي اليوم الجمعة 01 جويلية 2022، عددا من التلاميذ بمناسبة تميّزهم في امتحان البكالوريا دورة 2022.
وفيما يلي التلاميذ التي تم استقبالهم:

- التلميذة ياسمين بن سليمان التي تحصلت على المرتبة الأولى وطنيا في معهد المكفوفين بن عروس.
- التلميذة هديل نصري، من معهد حاسي الفريد القصرين
- التلميذ عقبة الغزواني من المعهد الثانوي 2 مارس 1934 سليانة.
- التلميذة عواطف بن سلامة, من المعهد الثانوي الفرابي الفحص زغوان.


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