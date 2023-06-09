وزير التربية يطّلع على الظروف التنظيمية لإمتحان الباكالوريا بمعهد ابن سينا بقرنبالية

أدّى اليوم الجمعة 09 جوان 2023، وزير التربية محمد علي البوغديري مرفوقا بـ زكَريا داسي المندوب الجهوي للتربية بنابل زيارة للاطلاع على الظروف التنظيمية للامتحان الوطني بمعهد ابن سينا بقرنبالية وقد عاين بعد إشرافه على موكب تحية العلم، كلّ الإجراءات المُؤمّنة للمواضيع أو المندرجة ضمن الإجراءات الاستثنائيّة من خلال حالة تضخيم الخط لأحد المترشّحين، وتحادث مع التلاميذ والإطار التربوي مُصغيا إلى ملاحظاتهم وشواغلهم

ثم ثمن الوزير الدور الهام لكلّ الأطراف المتعاونة مع وزارة التربية والمُساهمة يوميّا في إنجاح هذا الاستحقاق التربوي الوطني ومنها مجهود وزارة الدّاخلية محليا وجهويّا ووزارة الدّفاع الوطني ووزارة الصحة يُمثّلها الإطار الطبي وشبه الطبي بمراكز الاختبارات.

وفي السياق ذاته، أدى الوزير زيارة الى المستشفى الجامعي الطاهر العموري بنابل مرفوقا بالسيدة المديرة الجهوية للصحة لمعاينة ظروف سير الامتحان لتلميذين مقيمين بالمستشفى، حيث اطمأنّ على حالتيهما الصحيتين مُثمّنا اجتهادهما راجيا لهما النّجاح والتوفيق.

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