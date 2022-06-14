وزير التربية يعتذر من الأطباء

تقدّم وزير التربية فتحي السلاوتي خلال زيارة اداها اليوم الثلاثاء، الى مراكز اختبارات البكالوريا بتستور وتبرسق من ولاية باجة، باعتذاره إلى الأطباء بعد تصريحاته الأخيرة بشأن تورط بعض الأطباء في عمليات وضع أجهزة سمْع لتلاميذ البكالوريا قصد الغش في الامتحان .

واشار الوزير الى ان معلومة حينية خاطئة كانت وراء ذلك التصريح .

وكانت النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص قد عبّرت عن أسفها لهذا التصريح، مؤكدة أنه لم يقع اجراء أيّ عملية جراحية لزرع سماعات من هذا النوع، وطالبت الوزير بتوضيح سريع بخصوص هذه الاتهامات وبالكشف عن ملابسات هذه القضية إن صحت أو بتقديم اعتذاراته للسلك الطبي إن لم يكن لهذه الاتهامات أساس.

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