وزير التربية يكرّم المتفوّقين على المستوى الوطني في امتحان البكالوريا 2021

استقبل وزير التربية فتحي السلاّوتي اليوم الجمعة 09 جويلية 2021، بمقر الوزارة التلاميذ المتفوّقين على المستوى الوطني في امتحان البكالوريا 2021 رفقة أوليائهم لتكريمهم على تألّقهم في اجتياز الامتحان وإحرازهم على المراتب الأولى في اختصاصاتهم، وهم على التوالي:

بدر الدين الماجري : شعبة الآداب

مرام المرزوقي : شعبة الرياضيات

ندى الشارني. : شعبة العلوم التجريبية

أشرف دودش. : شعبة الاقتصاد والتصرف

أمل بن فرج : شعبة العلوم التقنية

بهاء الدين سالمي : شعبة العلوم الإعلامية

عبد الرؤوف السويسي : شعبة الرياضة

وثمن الوزير في كلمة توجه بها الى المتفوقين وأوليائهم مجهوداتهم المبذولة في سبيل النجاح والتميز، مؤكدا على أن الاستثمار في العلم والمعرفة هو الحل الوحيد للخروج من الأزمات، موصيا اياهم بمواصلة العمل والدراسة بالعزيمة نفسها لرفع راية تونس عاليا من مختلف مواقعهم في الداخل أو في الخارج والتفكير دائما في رد الجميل لبلدهم ومدرستهم التي مكنتهم من الوصول الى مراتب مرموقة.

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