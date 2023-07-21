وزير التربية يلتقي رئيس لجنة الانتدابات بوزارة التّعليم بسلطنة عمان

استقبل وزير التّربية محمد علي البوغديري يوم الخميس 20 جويلية 2023، رئيس لجنة الانتدابات بوزارة التّربية والتّعليم بسلطنة عمان الذي يزور حاليا تونس على رأس لجنة انتداب المعلمين والأساتذة للعمل بالمؤسسات التّربوية بعُمان.

وقد حضر اللقاء المدير العام للوكالة التّونسية للتّعاون الفني واطارات وزارة التربية.

وقد تباحث الجانبان سُبل دعم التعاون بين تونس وسلطنة عمان في المجال التربوي وٱليات توسيع آفاق التّعاون الفني حسب حاجيات وزارة التربية والتعليم العمانية في مختلف اختصاصات التدريس.

ومن جانبه، عبر رئيس اللجنة عن شكره وامتنائه للوزارة لتوفير المناخ الملائم والظروف الطيبة لسير المحادثات، مؤكدا كفاءة المدرس التونسي وتميزه معرفيا وتربويا.

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