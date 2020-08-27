وزير التربية ينفي تأجيل العودة المدرسية

أكد وزير التربية محمد الحامدي اليوم الخميس في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن العودة المدرسية 2020-2021 في موعدها المحدد يوم 15 سبتمبر القادم ولم يتم تأجيلها خلافا لما تمّ تداوله بخصوص إمكانية تأخيرها في ظل انتشار فيروس كورونا بعدد من الجهات.

وردا على سؤال لوكالة تونس إفريقيا للأنباء حول موقف الوزارة بشأن رفض نقابيين عودة التلاميذ الى مقاعد الدراسة في هذا الموعد نظرا لتزايد الإصابات بفيروس كورونا، قال الحامدي إن »

وأكد الحامدي أن الوزارة هي الوحيدة المخولة لإقرار تاريخ العودة المدرسية وهذا بعد التشاور مع النقابات، مشيرا إلى إمكانية تعديل تاريخ العودة إذا كان هناك ما يستدعي التأجيل بناء على ظهور مستجدات في علاقة بالوضع الوبائي بالبلاد.

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