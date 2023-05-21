وزير التربية يُطمئنُ الأسر وتلاميذ كل المراحل التعليمية بنجاح السنة الدراسية

بعث وزير التربية محمد على البوغديري في تصريح إعلامي اليوم الاحد، برسالة طمأنة إلى الأسر التونسية وتلاميذ كل المراحل التعليمية بنجاح السنة الدراسية، مبرزا بأن مختلف الإستعدادات لكافة الإمتحانات الوطنية شارفت على الانتهاء .

وأفاد البوغديري على هامش إشرافه على فعاليات الدورة الأولى للأولمبياد الوطني في الابتكارات في الفيزياء التي دارت بالمركز الوطني لتكوين وتطوير الكفاءات بقرطاج، أن الإطار التربوي على أتم الإستعداد لإنجاح الإمتحانات الوطنية.

وتابع البوغديري: « إن الوزارة تحرص على انجاح السنة الدراسية الحالية من خلال توفير كافة الظروف الملائمة لا سيما باستكمال مشاريع تحسين البنية الاساسية واشغال الصيانة وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة. »

وحول مسار المفاوضات مع جامعتي التعليم الأساسي والثانوي، خيّر وزير التربية عدم التعليق على الموضوع، مكتفيا بطمأنة الجميع بنجاح السنة الدراسية.

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