وزير التربية يستقبل الأستاذ الصحبي بن سلامة ويُكرّم مدير مصحة الوليد بالزهراء التي تكفلت بعلاجه

استقبل وزير التربية فتحي السلّاوتي اليوم الأربعاء 01 ديسمبر 2021، منير بوشناق مدير مصحة الوليد بالزهراء والصحبي بن سلامة الأستاذ بمعهد ابن رشيق بالزّهراء الذّي تعرّض للاعتداء مؤخرا من قبل أحد التلاميذ.

وبالمناسبة تم تكريم مدير المصحة ومن خلاله كافة الإطار الطبي وشبه الطبي للعناية الفائقة التي حظي بها الأستاذ. وقد افاد بقراره علاج الإطار التّربوي والتّلمذي بالجهة مجانا في الحالات الاستعجالية.

وأكد الوزير بالمناسبة على مواصلة دعم الوزارة للأستاذ مثمنا ما يقدمه من جهد.

وعبّر الوزير عن تضامنه مع كافّة الأسرة التّربوية وتقديره للمجهودات الكبيرة للإطار التربوي.

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