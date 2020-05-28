وزير التربية: يُمكن مراعاة الوضع الاستثنائي في إصلاح امتحانات البكالوريا

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جلول وبن ضياء يشرفان على انطلاق امتحانات البكالوريا "رياضة" يتحول كل وزير التربية "ناجي جلول" ووزير الشباب الرياضة "ماهر بن ضياء" اليوم الاثنين 20 افري ...

اليوم: انطلاق امتحانات البكالوريا تجريبية انطلقت اليوم الأربعاء 4 ماي 2016، امتحانات البكالوريا تجريبية والمعروف بـ "البكالوريا البيضا ...

التّوجّه نحو إلغاء نسبة 25% من مناظرة البكالوريا أكّد وزير التربية "فتحي الجراية" في برنامج إذاعي أمس الخميس، وجود لجنة صلب وزارة التربية بصد ...