وزير التربية: يُمكن مراعاة الوضع الاستثنائي في إصلاح امتحانات البكالوريا

قال وزير التربية « محمد الحامدي » خلال زيارته المعهد الثانوي المرسى الرياض (بوسلسلة) مع استئناف الدروس لتلاميذ البكالوريا اليوم الخميس، إن مراعاة الوضع الاستثنائي في مقاييس إصلاح امتحانات البكالوريا ممكن، مؤكدا أن الأسابيع الـ4 القادمة كافية لاستكمال البرنامج البيداغوجي.
وأشار الوزير إلى أن الاختبارات ستشمل كامل البرنامج ضمانا لمصداقية الشهادة الوطنية.
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