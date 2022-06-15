وزير التربية: 1166 حالة غش في الباكالوريا خلال 5 أيام

أعلن وزير التربية فتحي السلاوتي في تصريح لإذاعة شمس أف أم اليوم الأربعاء، أن حالات الغش في الباكالوريا بلغت الى حدود أمس اليوم الخامس 1166 حالة اي ضعف ارقام السنة الفارطة.

وكشف الوزير أن 3 جهات تتركز فيها حالات الغش اكثر من غيرها، من بينهم جهة بها 200 حالة اي خُمس الحالات.

وذكّر الوزير بأن عدد حالات الغش تضاعف مقارنة بالسنة الفارطة التي تمّ فيها رصد 582 حالة، متوقعا ارتفاع الارقام مع نهاية الاختبارات.

وكشف الوزير أنه تم القبض على مجموعة كبيرة مورّطة وتم رفع قضايا في حقهم لتتبعهم جزائيا.

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