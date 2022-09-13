وزير التربية: «75 بالمائة من تلاميذ السيزيام و83 بالمائة من تلاميذ النوفيام في حالة شبه أمية»

كشف وزير التربية فتحي السلاوتي في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الثلاثاء، أن 95 بالمائة من ميزانية الوزارة مخصصة للأجور وقيمة منحة العودة المدرسية تقدر بـ200 مليون دينار، وفق تعبيره.

وأبرز الوزير بأن أشغال الصيانة والبناءات والتجهيزات خصص لها مبلغ يقدر ب250 مليون دينار فقط، مشيرا إلى أن الوزارة ستعلن خلال الأيام القليلة القادمة عن قيمة المساعدات التي منحها التونسيين بالخارج للوزارة والقطاع.

وقال وزير التربية إن 75 بالمائة من تلاميذ السيزيام و83 بالمائة من تلاميذ النوفيام في حالة شبه أمية، مبرزا بأن 25 بالمائة من التلاميذ المجتازين لمناظرة السيزيام من بينهم 71 بالمائة لم يتحصلوا على المعدل في مادة الحساب و45 بالمائة لم يتحصلوا على المعدل في العربية و43 بالمائة في مادة الفرنسية.

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