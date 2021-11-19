وزير التشغيل: الرئيس أعلم المعطلين أن الوظيفة العمومية لا يمكنها استيعاب المزيد

أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي عقب لقائه رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 ، أنّ الرئيس التقى اليوم عددا من الشباب المعطل عن العمل ومن أصحاب الشهائد العليا الذين طالت بطالتهم للنظر في القانون عدد 38 وامكانية تفعيله .

وقال الوزير إن الرئيس كان صادقا مع الشباب وأكد لهم أنه لا وجود لمصطلح يدعى تفعيل القانون لأن القوانين تطبق، مؤكدا لهم أن الجهات التي أصدرت القانون لم تكن لها نية تطبيقه وإنما كانوا فقط يسعون إلى الكذب على الشباب وبيعهم أحلاما زائفة.

وأعلم الرئيس الشباب أن الوظيفة العمومية اليوم نظرا للضغط الكبير الذي عليها لا يُمكن أن تستوعب المزيد من الموظفين وقال لهم إنه لا يُمكن أن يبيعهم الأحلام الزائفة مثلما فعل من صاغوا القانون .

وأضاف الوزير بأن رئيس الجمهورية أعلم الشباب العاطل عن العمل أنه باق على العهد وتعهد بالعمل بمعية جميع أفراد الفريق الحكومي على إيجاد حلول كفيلة في إطار توجهات جديدة ومشاريع جديدة تجعل منهم قوة لخلق الثورة.

ووجه الرئيس توصياته للوزير لمعاضدته في هذا المجهود لوضع تصورات دقيقة قابلة للتطبيق في أسرع وقت ممكن تخول لهؤلاء الشباب في إطار جديد من خلق الثورة والاستجابة لمطالبهم المشروعة .