وزير التشغيل: تخصيص 30 مليون دينار لتمويل المؤسسات التضامنية

أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي في كلمة له يوم الخميس غرة ديسمبر 2022، بمدينة الثقافة بتونس خلال إشرافه على افتتاح منتدى تونس حول « الاقتصاد في خدمة الصالح العام » في نسخته الرابعة ، أنه تم تخصيص اعتمادات قدرها 30 مليون دينار لتمويل المؤسسات التضامنية، وذلك في إطار برنامج التعاون بين الوزارة والبنك التونسي للتضامن.

كما أبرز الوزير الأهمية التي يحظى بها الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي خُصصت له مائدة مستديرة خلال أشغال المنتدى، باعتباره أولوية وطنية وخيارا اقتصاديا استراتيجيا ورافعة حقيقية لدفع الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة والرفع من إحداثات الشغل إضافة إلى تلبية الحاجيات الاقتصادية لمختلف الجهات وذلك من خلال تمكين الشباب أصحاب أفكار مشاريع من كل الآليات والبرامج للتشجيع على دفع المبادرة الخاصة.

كما تم بالمناسبة عرض التجربة التونسية في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وبعض التجارب الدولية الرائدة ومنها التجربة الألمانية والفرنسية.

كلمات البحث :المؤسسات التضامنية;تمويل;وزير التشغيل