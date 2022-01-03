وزير التعليم العالي يتّفق مع نظيره الجزائري على بعث عديد مشاريع التعاون

التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير خلال مشاركته في أشغال المؤتمر الثامن عشر للوزراء المسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي الذي انعقد بدولة الجزائر أيام 26 إلى غاية 28 ديسمبر 2021، نظيره الجزائري عبد الباقي بن زيان يوم 30 ديسمبر 2021 .

وأكّد الوزيران على أهمّية التعاون التونسي الجزائري في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي، واتّفقا على بعث عديد مشاريع التعاون بين البلدين في مجالي التكوين والبحث العلمي والتسريع في الانطلاق في تنفيذها.

كما استقبل بوكثير عددا من الطلبة التونسيين بمقرّ سفارة تونس بالجزائر وقد استمع إلى أهمّ مشاغلهم.

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