وزير التعليم العالي يعود الأستاذ الصحبي بن سلامة

أدّى وزير التعليم العالي والبحث العلمي منصف بوكثير مساء اليوم الخميس11 نوفمبر 2021، زيارة إلى المستشفى العسكري بالعاصمة من أجل الاطمئنان على صحّة الأستاذ بمعهد ابن رشيق بالزهراء الصحبي بن سلامة الذّي تعرّض مؤخّرا للاعتداء من قبل أحد التلاميذ.

وقد أكّد بوكثير على تضامن الأسرة الجامعية مع الأستاذ بن سلامة وعائلته وكافة الأسرة التربوية، مثمّنا كافة المجهودات التي يبذلها الإطار الطبّي والشبه الطبّي بالمستشفى العسكري من أجل تحسّن الحالة الصحّية للأستاذ.

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