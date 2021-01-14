وزير الخارجية الأمريكي: الشعب التونسي غدا نموذجًا لمنظومة ديمقراطية تضم الجميع

أكد وزير الخارجية الأمريكية مايكل ريتشارد بومبيو في بيان أصدره اليوم الخميس، بمناسبة عيد الثورة أن الولايات المتحدة تعتبر تونس شريكا مفضلا، إذ تستند العلاقات بين البلدين على الالتزام المشترك بالقيم الديمقراطية وتعزيز الرخاء الاقتصادي لشعبينا.

وأعرب وزير خارجية الولايات الأمريكية عن « اعتزاز بلاده بوقوفها خلال العشرية المنقضية إلى جانب الشعب التونسي الذي غدا نموذجًا لمنظومة ديمقراطية تضم الجميع، يحترم دستورها حقوق المرأة والأقليات وحرية التعبير وحق التنظّم. وما نيل تونس لجائزة نوبل للسلام في مجالي الحوار والسلام إلا شهادة على طبيعة أصيلة في الشعب التونسي » ، على حد تعبيره.

أحدثت المشاريع التي تدعمها الولايات المتحدة منذ انطلاق الثورة آلاف الوظائف، وفتحت أسواقًا جديدة للسلع التونسية، وساعدت في تسجيل الناخبين وفي توعيتهم، واستثمرت في بناء قدرات التونسيين. سويّا نواجه تحديات عالمية ونقف بصلابة أمام التهديدات الإرهابية.

وأكد الوزير بأن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بإسناد الشعب التونسي لخلق مواطن الشغل وإشراك القطاع الخاص وتعزيز المؤسسات الديمقراطية وسيادة القانون، مشددا على تطلع بلاده إلى الحفاظ على المكاسب التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية وإلى العمل معًا لدفع الازدهار الاقتصادي في جميع أنحاء تونس.

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