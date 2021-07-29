وزير الخارجية الإماراتي يُؤكّد دعم بلاده لكل ما فيه مصلحة تونس وشعبها

تلقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي يوم الأربعاء 28 جويلية 2021، مكالمة هاتفية من عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي استعرضا خلالها تطورات الوضع السياسي في تونس في ضوء القرارات الأخيرة التي اتخذها سيادة رئيس الجمهورية، قيس سعيد.

وأكد الوزير لنظيره أن هذه القرارات تستند إلى الدستور وهي تندرج في إطار الحفاظ على استقرار تونس وحسن سير مؤسسات الدولة وحمايتها إزاء الأخطار المحدقة التي تهدّد البلاد، لا سيما في ضوء صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية وتداعياتها على السلم الاجتماعي بتونس.

كما أبرز الوزير أن هذه القرارات استجابت إلى الإرادة الشعبية للتونسيين بما يكفل استكمال المسار الديمقراطي في كنف الأمن والاستقرار.

من ناحيته، عبّر الوزير الإماراتي عن دعم بلاده لكل ما فيه مصلحة تونس وشعبها والثقة في قدرتها على تجاوز هذا الظرف الدقيق بما يحفظ أمنها واستقرارها ويساعد مؤسسات الدولة على استعادة سيرها الطبيعي بما يسهم في تحقيق رفاه الشعب التونسي.

كما أكد أن دولة الإمارات العربية المتحدة سنواصل وقوفها إلى جانب تونس في مواجهتها لتداعيات جائحة كوفيد 19 وتجاوزها.

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