وزير الخارجية الإماراتي يُؤكّد وقوف بلاده الى جانب تونس

التقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الاثنين 17 جويلية 2023، بوزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبد الله بن زايد آل نهيان، الشقيقة، حيث تناول اللقاء بحث مسيرة العلاقات التونسية الإماراتية المتميّزة، وسبل مزيد تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات، خاصّة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأعرب الوزير عن ارتياحه للزخم الإيجابي والنسق المتميّز للاتصالات والزيارات بين كبار المسؤولين في البلدين، مؤكّدا ضرورة مزيد العمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أفضل المراتب، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين، وحسن الاستعداد للاستحقاقات الثنائية المقبلة.

وثمّن في هذا السياق، استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لمزيد تعزيز العلاقات مع بلادنا في مختلف مجالات التعاون، استنادا لما يتوفر في البلدين من إمكانيات وفرص شراكة واعدة، لا سيما في المجالين الاقتصادي والاستثماري.

من جانبه، أعرب وزير الخارجية الاماراتي، عن اعتزازه بالعلاقات الأخوية العريقة التونسية الإماراتية، مبديا الحرص على مزيد تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك خدمة لمصلحة البلدين الشقيقين، مؤكّدا وقوف بلاده الى جانب تونس، واستعدادها لمزيد تطوير العلاقات وإعطاء دفع جديد لها في كافّة المجالات.

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