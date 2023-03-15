وزير الخارجية الإيطالي: على الإمارات أن تقدّم 500 مليون دولار لتونس

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أنه « يجب أن ندعم تونس، كونها المكان الذي ينطلق منه المهاجرين بشكل متزايد ».

وأضاف الوزير تاياني، في مقابلة مع محطة سكاي 24 الإخبارية الأربعاء، « أنا أحادث وزير الخارجية التونسي كل يوم تقريباً، ونحن نعمل على إرسال مساعدات اقتصادية بأسرع وقت ممكن »، مبيناً أن « الشيء الأساس هو منع الانهيار المالي لتونس ».

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية، إلى أن « الوضع في تونس معقد بسبب أزمة مالية كبيرة. نحن نعمل بشكل مكثف من خلال تقديم مساعدات إيطالية، إلى أن يتمكن صندوق النقد الدولي من تقديم مبلغ المليار دولار الشهير للميزانية ».

وأوضح تاياني أن « دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً، ينبغي أن تقدم نصف مليار دولار، وهذا سيسمح لتونس بالخروج من الأزمة الراهنة ».

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