وزير الخارجية الإيطالي: لا مجال لبقاء من يصل إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية

أفاد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو في تصريح له عقب لقاءه رئيس الجمهورية قيس سعيّد، اليوم الإثنين 17 أوت 2020 بقصر قرطاج، بأن اللقاء كان مثمرا وهو مواصلة لحوار تاريخي بين تونس وإيطاليا.

وأعرب المسؤول الإيطالي عن استعداد إيطاليا لتقديم كل المساعدات اللازمة لتونس، وتوفير برامج للشباب وغيرها من وسائل الدعم، متوجها بالشكر لبلادنا على تكثيف المراقبة على الهجرة غير النظامية.

وأوضح المتحدث بأنه لا مجال لبقاء من يصل إلى إيطاليا بطريقة غير نظامية، مشيرا إلى مواصلة التفاوض بين الجانبين التونسي والإيطالي لإيجاد صيغ للتعاون الثنائي.

يُشار إلى أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد استقبل اليوم الإثنين 17 أوت 2020 بقصر قرطاج، كلا من لويجي دي مايو، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، ولوتشيانا لامورجيزي، وزيرة الداخلية الإيطالية، وأوليفر فاريلي، المفوض الأوروبي المكلف بالتوسع وبسياسة الجوار الأوروبية، ويلفا يوهانسون، المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون الداخلية، والذين يؤدون حاليا زيارة عمل إلى بلادنا في إطار متابعة مختلف ملّفات التعاون ومن أبرزها دفع الاستثمار والتنمية المتضامنة وتعزيز التعاون الأمني والقضايا المرتبطة بالهجرة.

جدير بالذكر أن تنظيم هذه الزيارة بصورة مشتركة بين الجانبين الايطالي والأوروبي جاء في إطار إعداد مقاربات مشتركة ومتعددة الأطراف لأبرز القضايا الثنائية والإقليمية على غرار التنمية الاقتصادية المتضامنة والأمن الجماعي ومجابهة تداعيات أزمة كوفيد-19.

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