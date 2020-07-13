وزير الخارجية الجزائري في زيارة عمل إلى تونس

يُؤدي وزير الشؤون الخارجية الجزائري « صبري بوقدوم » اليوم الاثنين، زيارة عمل إلى تونس ستتمحور حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وأفاد بيان صادر عن الخارجية الجزائرية، بأن زيارة بوقدوم الى تونس ستكون « فرصة لمواصلة المباحثات مع الجانب التونسي حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التحضير لزيارة الدولة المنتظر أن يقوم بها رئيس الجمهورية الجزائرية إلى تونس. »

كما ستتناول المحادثات مع المسؤولين التونسيين « تطورات الأوضاع في المنطقة ».

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