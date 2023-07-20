وزير الخارجية السعودي يُؤكد دعم بلاده للإصلاحات التي تقوم بها تونس

انعقد مساء اليوم الخميس 20 جويلية 2023، لقاء برئاسة نبيل عمّار، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وذلك بمقر وزارة الخارجية السعودية في جدة، وبحضور وفدي البلدين.

وفي مستهل اللقاء، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث عبّرا عن ارتياحهما لتميز مستوى التنسيق والتعاون القائم بين البلدين وحرصهما على مزيد الارتقاء بالعلاقات الثنائية العريقة وسبل تمتينها في شتى المجالات، كما نوه الجانبان بتطابق الرؤى ووجهات النظر حول مختلف القضايا ذات الإهتمام المشترك، وتم الإتفاق على مزيد تفعيل آليات التشاور والتنسيق والتعاون.

وفي هذا الاطار، ثمّن الوزير وقوف المملكة العربية السعودية الى جانب تونس ودعمها المتواصل لها في كافة المجالات، والذي تجلى بالخصوص في توقيع اتفاقيتي تعاون مالي هذا اليوم بين البلدين الشقيقين بما يعكس خصوصية العلاقات التونسية السعودية وما تحظى به من رعاية موصولة من قيادتي البلدين، مؤكدا على أهمية اعطاء دفع متجدد للعلاقات الثنائية خاصة في مجال الاستثمار في ظل ما يتوفر من امكانيات وفرص استثمارية هامة وواعدة في تونس.

وكان هذا اللقاء مناسبة أطلع فيها الوزير نظيره السعودي على الخطوات المهمة التي تم قطعها على صعيد تعزيز المسار التصحيحي ببلادنا وعلى الإصلاحات الاقتصادية من أجل بناء منوال تنموي يستجيب لتطلعات الشعب التونسي وطموحاته في تحقيق التنمية المستدامة رغم صعوبة التحديات الماثلة والمتأتية بالأساس من تنامي الصراعات والنزاعات الدولية وتواتر بؤر التوتر وما خلفته من تحديات مستجدة في مقدمتها الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة يستعصي على الدول بمفردها التصدي لها.

من جهته، أعرب وزير الخارجية السعودي عن استعداد بلاده لمزيد تعزيز التعاون التونسي السعودي وتوسيعه ليشمل مجالات جديدة ولاسيما القطاعات الواعدة على غرار الطاقات المتجددة والتكنولوجيات الحديثة، كما عبّر عن دعم بلاده للإصلاحات التي تقوم بها تونس تكريسا لأواصر الأخوة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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