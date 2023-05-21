وزير الخارجية السوري يتسلم أوراق اعتماد السفير التونسي بدمشق

تسلم وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد اليوم الأحد، نسخة من أوراق اعتماد السفير محمد المهذبي، سفيراً مفوضاً فوق العادة للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية.

وكان رئيس الجمهورية قيس سعيّد قد أشرف يوم الخميس 27 أفريل 2023 بقصر قرطاج، على موكب تسليم أوراق الاعتماد لمحمد المهذبي، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية.

وكان المقداد قد أكد أن سوريا سترسل قريبا بعثة دبلوماسية لتونس وستفتح سفارتها.

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