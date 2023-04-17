وزير الخارجية السوري يحلّ بتونس

استقبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمّار اليوم الاثنين 17 أفريل 2023، وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، الذي يؤدي زيارة عمل الى بلادنا خلال الفترة من 17 الى 19 أفريل 2023.

وكان وزير الخارجية في مقدمة مستقبلي الوزير المقداد، إضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية التونسية.

ويرافق الوزير المقداد نمير الغانم سفير سوريا في الجزائر، ورياض عباس مدير إدارة الشؤون العربية في وزارة الخارجية، وجمال نجيب مدير مكتب الوزير، وإحسان الرمان من مكتب وزير الخارجية.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي على إثر تعيين سفير للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية وقرار السلطات السورية إعادة فتح السفارة السورية بتونس وتعيين سفير على رأسها لما فيه خير ومصلحة الشعبين.

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