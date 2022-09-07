وزير الخارجية المغربي: موقفنا من تصرف الرئيس التونسي لم يتغير

أكد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، في تصريح صحفي على هامش مشاركته في اجتماع جامعة الدول العربية يوم أمس الثلاثاء، أن موقف بلاده من استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لزعيم جبهة البوليساريو لم يتغير، واصفا ما فعله سعيّد بـ « الجسيم وغير المقبول ».

وقال بوريطة : « إنه الموقف الذي عبرت عنه وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في بلاغها بتاريخ 26 أوت 2022، ويشاطره مجموع الشعب المغربي وكافة القوى الحية ».

وأوضح بوريطة أن إشارة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في لقاء صحفي عقب اختتام أشغال الدورة الـ158 لمجلس الجامعة، إلى تسوية الخلاف بين المغرب وتونس، « تهم حصرا فقرة اقترح الوفد التونسي إدراجها بشأن قمة تيكاد، والتي رفضها المغرب رفضا قاطعا ».

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